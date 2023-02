Professor Cleiton toma posse na 20ª legislatura da ALMG

Deputado estadual, com base em Varginha e raízes no Sul de Minas, tomou posse para seu segundo mandato na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

Foto: Comunicação Professor Cleiton

O deputado estadual Professor Cleiton (PV) foi empossado nesta quarta-feira (1º) para seu segundo mandato na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nascido em Boa Esperança, mas com base em Varginha, Cleiton Oliveira é um dos principais representantes do Sul de Minas na atual legislatura da ALMG.

O deputado, que está indo para seu segundo mandato, foi eleito com mais de 47 mil votos em outubro de 2022. Deste número, mais de 11 mil foram conquistados em Varginha, uma das cidades prioritárias do mandato.

A posse, que aconteceu no Plenário da Casa, foi marcada por muita festa entre os deputados e seus convidados. Ao lado de seu filho Davi Oliveira, Professor Cleiton prestou o tradicional juramento constitucional e foi celebrado por todos, dentre eles, sua esposa Elaine Mangiapelo e seus pais Rui Oliveira e Lídia Piva Severo.

Após a posse, Professor Cleiton seguiu para seu gabinete, onde foi festejado por dezenas de amigos, familiares e apoiadores. Emocionado, o deputado fez questão de agradecer um por um e, como de praxe, reafirmar – durante um momento de oração – seu compromisso com todo povo de Minas Gerais.

Em suas redes sociais, Professor Cleiton não escondeu a emoção. “É um dia muito especial para mim. Mais uma vez, estou tomando posse como deputado estadual. Agora, pela 20ª legislatura da Assembleia de Minas. Estou entrando em meu segundo mandato, mas o sentimento de gratidão e otimismo segue o mesmo de 4 anos atrás” – publicou o deputado.

Em outra postagem, o parlamentar fez questão de agradecer a população de Minas Gerais pela confiança em seu trabalho. “A partir deste dia, inicia nosso segundo mandato na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Quero agradecer, primeiramente, a Deus; depois à minha família e amigos por me permitirem viver esse momento. Não há palavras que resuma minha felicidade, emoção e força de vontade para continuar lutando por Minas Gerais. Será sempre por vocês, povo mineiro!

Agora no segundo mandato, Cleiton destacou seu compromisso com as bandeiras que marcaram seus primeiros quatro anos na ALMG. “Vamos seguir lutando pela valorização do servidor público, em especial, os da educação, saúde e segurança pública que tanto têm sofrido nesses últimos anos em Minas Gerais. Não podemos esquecer, também, da nossa luta pelo meio ambiente. Graças aos nossos esforços estamos vendo, por exemplo, o Lago de Furnas cheio novamente; fruto da nossa Emenda 106, que tombou os Lagos de Furnas e Peixoto e garantiu a cota mínima para ambos. Por fim, o deputado ressaltou, também, a importância da não privatização das empresas públicas do Estado e a preocupação com a forte mineração no território mineiro.

Fonte: Assessoria de Comunicação Professor Cleiton