Prof. Paulo de Tarso retorna ao Unis! 

O bom filho à casa torna: Professor Paulo de Tarso retorna ao Unis como Diretor do Núcleo de Educação Básica.

Foto: Grupo Educacional Unis

Na última semana, o Grupo Unis deu as boas-vindas para o retorno à instituição de uma figura muito importante para o ensino de Varginha e região: o Prof. Paulo de Tarso Motta Ferreira está de volta ao Unis, agora como Diretor do Núcleo de Educação Básica.

Trabalhando na Educação Básica e no Ensino Superior desde 1986, Paulo de Tarso tem uma atuação reconhecida como Professor de História nos segmentos E.F II, Ensino Médio e Ensino Superior e, posteriormente, como Coordenador Pedagógico da Área de Ciências Humanas, Analista Educacional Sênior e Diretor Escolar em Varginha, Brasília, Belo Horizonte, Ribeirão Preto e Rio de Janeiro.

Compondo um total de 37 anos dedicados à Educação, nesse período Paulo de Tarso trabalhou e marcou Instituições como a Sociedade Paroquial Pio XII, Grupo Unis, Associação Franco Brasileira dos Santos Anjos, Associação Colégio Vita et Pax e Rede Marista, dentre outros.

Após 13 anos da sua última despedida do Grupo Unis, Paulo de Tarso está de volta à instituição, para fortalecer a Educação Básica do Unis como o novo Diretor do Núcleo. “O que me motivou a aceitar este convite foi a ideia de associar o sentimento de pertença pela instituição, na qual, na primeira vez, estive por 25 anos, com a expertise maturada por 37 anos ininterruptos dedicados à Educação Básica.”, afirmou Paulo de Tarso.

Além de reafirmar a credibilidade e qualidade do ensino oferecido pela Educação Básica do Unis em Varginha (Colégio Alpha), Três Pontas (Colégio Travessia), Três Corações (Colégio Nova Geração) e Alfenas (Colégio CRA), a chegada do Prof. Paulo de Tarso com sua expertise reforça a intenção do Unis em se firmar como uma grande plataforma educacional, que prepara o estudante de forma completa durante toda a sua trajetória acadêmica: dos primeiros anos do Ensino Infantil, até à conclusão do Mestrado, acompanhando e capacitando nossos alunos por toda a sua jornada acadêmica.

“A minhas expectativas são a de consolidar, lapidar e expandir o projeto pedagógico para a Educação Básica do Grupo Unis em Varginha e toda a região. No macro, acreditamos no diálogo cada vez mais integrado entre Educação Básica e Ensino Superior, construindo uma plataforma de ensino robusta e inovadora.”, reforçou Paulo de Tarso.

Para o Reitor do Unis, Prof. Felipe Flausino, o retorno dessa importante figura para a instituição é um motivo de grande alegria e expectativas para a consolidação, lapidação e expansão dos trabalhos da Educação Básica do Unis. “Paulo de Tarso foi meu professor no ensino superior no ano de 2005, mas, antes disso, já contribuía significativamente com a formação de milhares de outros estudantes na cidade de Varginha. Começou sua carreira no Unis e esteve conosco por 22 anos, o que quer dizer que ele conhece e se identifica profundamente com nosso propósito de empoderar gente para transformar realidades. Nossa missão de construir uma plataforma de ensino está a todo vapor!”, concluiu o Prof. Felipe.

Fonte: Grupo Educacional Unis