Procura por peixes tem início em Varginha

Pesquisa do CSul traz preços de alguns dos principais peixes que substituem a carne vermelha em período de Quaresma.

Redação CSul: Franciele Brígida / Foto destaque: Franciele Brígida

Com a chegada do período quaresmal, o consumo de peixes e outras alternativas para acompanhamentos aumenta. Tradicionalmente, muitas famílias optam por trocar o consumo de carne vermelha, em determinados dias, por outras opções de cardápio.

Conforme a Associação Brasileira da Piscicultura (PeixeBR), a produção de peixes de cultivo, como tilápia e peixes nativos, em 2021 foram somadas em 841 mil toneladas, alta de 4,7% ante 2020. De acordo com a entidade, os custos elevados e doenças afetaram a produção. O desempenho no último ano ficou abaixo da média de crescimento observada em 2014, de 5,6%.

Para a PeixeBR, como as demais cadeias de proteínas animais, a piscicultura sofreu com o aumento do milho e do farelo de soja, usados na produção de ração, bem como insumos importados, devido à alta do dólar e a problemas de originação de grãos.

Em Varginha

Com o início da quaresma, nesta quarta-feira (2), o CSul realizou pesquisa de preço de alguns dos peixes mais procurados nesta época do ano. Nas peixarias da cidade, já foi possível constatar movimentações de clientes logo pela manhã.

Com diversas opções de preparo e rico em benefícios a saúde, os brasileiros não perdem a oportunidade de saborear o bom e velho bacalhau. Em Varginha, o quilo do pescado pode ser encontrado a partir de R$89,90. Conforme especialistas, o bacalhau traz vários benefícios ao corpo, não apenas pelo ômega 3, mas, também, por aliviar dores e ajudar no equilíbrio vital.

Outra alternativa saudável e deliciosa para alternar no cardápio, é a tilápia. O file do peixe, que é rico em proteínas é comercializado na cidade em bandejas de 500g, e pode ser encontrado a R$22.

Já o cação, uma opção saborosa e rica em vitaminas, pode ser encontrada em pacotes de 800g, no valor de R$24,90.

*Com informações Dinheiro Rural