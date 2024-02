Processo Seletivo da Prefeitura com a Electro Plastic foi um sucesso

O Balcão de Empregos da Prefeitura de Varginha, em parceria colaborativa com a empresa Electro Plastic, realizou um processo seletivo para o preenchimento de 17 vagas de trabalho.

Foto: Prefeitura de Varginha

É com grande alegria que compartilhamos o sucesso do processo seletivo realizado em parceria com a Electro Plastic! Agradecemos imensamente à empresa pela confiança e colaboração, bem como a nossa equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

Essa ação colaborativa é mais um passo importante para fomentar a empregabilidade e a geração de renda em nosso município. Juntos, estamos criando oportunidades e contribuindo para o crescimento econômico e social de Varginha.

Fonte: Prefeitura de Varginha