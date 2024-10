Problemas com Luminárias? Contate a Prefeitura pelo 0800!

Se na sua rua tiver luminária acesa durante o dia ou apagada durante a noite, ligue 0800 276 5020

Foto: Prefeitura de Varginha

Nas últimas semanas, o clima quente e a baixa umidade do ar podem ter provocado queimadas, ocasionando em possíveis interferências na Iluminação Pública em alguns pontos da cidade, principalmente em áreas com terrenos vagos, praças e avenidas com vegetação.

Para sua tranquilidade e segurança, a Prefeitura de Varginha, por meio da sua Diretoria de Iluminação, lembra o número onde deve ser solicitado qualquer reclamação de luminárias apagadas a noite ou acesas durante o dia.

O telefone 0800 276 5020 funciona 24h, nos sete dias da semana e com WhatsApp gratuito. Basta ligar com o endereço e número do local da solicitação e o atendimento será realizado em até 72 horas úteis.

A cidade possui atualmente 20.000 luminárias, 100 % de Led, ao longo de 700 km de ruas, avenidas e praças públicas. Qualidade na iluminação proporciona segurança e conforto a toda a população.

Fonte: Prefeitura de Varginha