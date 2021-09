Primavera deve ser de chuvas escassas no Sul de Minas

Situação deverá permanecer preocupante em relação ao abastecimento de reservatórios. Comerciantes de Varginha têm boa expectativa de vendas para a estação.

Tem início às 16h21 (horário de Brasília) desta quarta-feira (22), a Primavera. A estação segue até às 12h59, de 21 de dezembro de 2021, quando se inicia o Verão.

Com a chegada da primavera, preocupações como a queda nos reservatórios hidrelétricos não devem ficar no passado. Isso porque, devido à seca, os principais reservatórios do país continuam baixando rapidamente.

Lago de Furnas

A situação fica mais agravante no Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, que concentram 70% de toda a água armazenada no país. Situação essa que pode ser acompanhada com o Lago de Furnas que, atualmente, apresenta um cenário desanimador para as cidades que vivem do turismo. O “Mar de Minas”, apresenta grandes faixas de terra nas margens.

O CSul, em contato com a Hidrelétrica de Furnas nesta terça-feira (21), foi informado que, o Lago está a 754,14 metros acima do nível do mar. Na última semana, autoridades municipais e estaduais estiveram reunidas em Alfenas, para defender a manutenção de cotas mínimas de água nos Lagos de Furnas e Peixoto.

Primavera

Para boa parte do país, a chegada da primavera significa o retorno da chuva e o aumento do calor. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), as previsões para a estação incluem para o Sul de Minas chuvas abaixo da média histórica.

Primavera com La Niña

A estação será com o desenvolvimento de um evento de La Niña, na sua forma Modoki. Os principais centros de monitoramento do clima global apontam que este evento La Niña estará completamente configurado na virada de setembro para outubro.

Previsões de chuvas para o trimestre

A escassez de chuvas é um dos pontos mais alarmantes da estação:

Outubro

Segundo previsão realizada pela Climatempo, no próximo mês estão previstas chuvas acima da média histórica. Porém, o volume ainda não deverá ser suficiente para solucionar o problema de energia elétrica.

Novembro

Deverá haver elevação na temperatura. Diferente de outubro, neste mês as chuvas se tornam irregulares.

Dezembro

Este deverá ser o mês mais crítico do trimestre, registrando volume de chuvas abaixo da média histórica para o período.

Comércio em Varginha

Por outro lado, a chegada da nova estação é de otimismo para o comércio. Ao CSul, lojistas de Varginha destacaram a boa expectativa com a chegada da primavera e detalharam os principais produtos das tendências primavera/verão.

Para Maria Marcela, gerente de uma loja de roupas da cidade, a expectativa é ótima. “As pessoas estão bem mais confiantes e animadas. A procura já está alta por vestidos florais, curtos e leves. Shorts e saias também são muito procurados. Peças mais frescas e confortáveis são ideias nesta época do ano”.

Sobre a moda masculina, a gerente destacou a preferência para looks mais básicos. “A procura é grande para bermudas estilo short praia, regatas e camisetas básicas para o dia a dia”.

Segundo Maria, as cores mais procuradas no momento são tons mais claros, como verdes suaves e tons pastéis, além de estampas e peças na cor laranja.

No segmento calçadista, a expectativa não é diferente. Segundo Robson da Cruz, gestor de uma das lojas do setor na cidade, o mês de setembro é sempre positivo. “A expectativa é sempre muito boa para setembro, novas coleções chegando e tendências divertidas e coloridas”.

Conforme o gestor, as cores mais leves e os calçados mais confortáveis são os mais procurados nesta época. “Já estamos tendo procura em sapatos e sandálias de cores leves, calçados confortáveis e saltos baixos”.

Ainda segundo Robson, o público masculino segue optando por calçados confortáveis e cheios de estilo. “A procura por tênis é alta, mule, chinelos e sandálias. Geralmente, a procura é sempre em tons mais neutros ou escuros, porém o laranja está ganhando cada vez mais popularidade nos calçados”.

