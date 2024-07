PRF realiza Leilão de 2.768 veículos apreendidos em Minas Gerais

Os lances poderão ocorrer nos meses de julho e agosto

Foto: PRF

ASuperintendência de Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais (SPRF-MG) está promovendo leilão de veículos, de forma exclusivamente online, através de site do Leiloeiro Público, nos dias 26 e 27 de julho de 2024, às 8h30, para os veículos conservados. Já os veículos sucatas terão leilões de 31 de julho a 03 de agosto, todos iniciando às 8h30.

Entre os lotes disponíveis, há de veículos de terceiros recolhidos, classificados como conservados, isto é, veículos passíveis de recuperação e com possibilidade de receber documentação para regularização, tendo condições de voltar a circular em via pública, e também sucatas aproveitáveis e sucatas aproveitáveis com motor inservível.

São oferecidos ao público 2.768 itens, sendo 674 conservados e 2.094 sucatas. Quem quiser fazer lances deve se cadastrar no site do leiloeiro, com no mínimo de 48 horas de antecedência.

A equipe do leiloeiro está disponível por ligação gratuita ou WhatsApp pelo 0800 278 7431 ou pelo e-mail “leiloes@dgleiloes.com.br” para auxiliar com o cadastro e tirar dúvidas. Vale ressaltar que os participantes devem também preencher e assinar declaração de ciência e concordância com os termos do Edital (Anexo III), e enviar para o leiloeiro via e-mail.

O leiloeiro explica que qualquer pessoa (física ou jurídica) pode participar do leilão dos bens, com exceção das sucatas que apenas pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ e que exerçam atividades do ramo de desmonte ou destruição de veículos podem envolver-se, em consonância com a Lei 12.977/14 e Resolução 530/15 do Contran.

Os endereços dos locais onde os veículos estão disponíveis para visitação podem ser consultados nos Anexos I e II do Edital. Todos os interessados em participar da visitação devem realizar o cadastro no site do leiloeiro e o agendamento pelo e-mail “leiloes@dgleiloes.com.br” com antecedência mínima de 48h (quarenta e oito horas) da data pretendida.

Você pode verificar todos os lotes disponíveis acessando:

Fonte: PRF