Presidente do Tribunal Eleitoral realiza palestra em Varginha

Evento será na sexta-feira, 23, às 19h, no Teatro da Fessul, localizado na Rua Coronel José Alves, 260, Vila Pinto.

Foto: Câmara Municipal de Varginha

A Câmara Municipal de Varginha realizará a entrega da Comenda do Mérito Jurídico Municipal ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), o desembargador Ramom Tácio de Oliveira. O evento será nesta sexta-feira, 23 de maio, às 19h, no Teatro da Fessul, localizado na Rua Coronel José Alves, 260, Vila Pinto.

A honraria é uma proposição do vereador Alexandre Prado, em reconhecimento às relevantes contribuições do desembargador à comunidade e ao seu destaque na área jurídica. Após a cerimônia de entrega da comenda, o presidente do TRE-MG proferirá uma palestra com o tema: “Democracia e Cidadania – A Importância do Processo Eleitoral”.

Será um momento especial de reflexão sobre o papel do cidadão na construção de uma sociedade mais justa, participativa e democrática.

Na oportunidade também será assinado Acordo de Cooperação Técnica entre a OAB/MG e TER-MG com o propósito de apoio na divulgação de campanhas de cidadania e comunicação para o fortalecimento da democracia.

O evento é gratuito e aberto ao público. Todos estão convidados a participar e aprofundar seu entendimento sobre o funcionamento da Justiça Eleitoral e os caminhos para o fortalecimento da democracia brasileira.

A Câmara Municipal de Varginha fará a transmissão ao vivo do evento nos canais de comunicação do Legislativo.

Fonte: Câmara Municipal de Varginha