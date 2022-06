Presidente do SindServa se reúne com Prefeito para apresentar reivindicações dos servidores

Na oportunidade foram apresentadas ao prefeito as seguintes questões: piso salarial dos agentes de combate às endemias e comunitários de saúde, piso salarial da enfermagem e outros assuntos.

Nesta segunda-feira (06/06), o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Varginha (SindServa), Miller Fagundes Jorge, juntamente com o advogado do sindicato, Hugo de Oliveira Filho, se reuniram com o prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo e com o procurador geral do munícipio dr. Evandro Marcelo dos Santos.

Na oportunidade foram apresentadas ao prefeito as seguintes questões: piso salarial dos agentes de combate às endemias e comunitários de saúde, piso salarial da enfermagem, incentivo dos ACE decreto nº 9877 de 09 de julho de 2020, plano de saúde, insalubridade dos servidores e restabelecimento da licença prêmio aos aposentados.

De acordo com Vérdi, para algumas das questões apresentadas, o munícipio está aguardando repasse federal para dar prosseguimento (piso salarial da enfermagem e dos ACS e ACE), sobre a insalubridade, a prefeitura contratou uma empresa para analisar todos os casos nos setores para que sejam pagas de acordo com cada grau (mínimo, médio e máximo).

Segundo Miller o SindServa estará trabalhando para que as demais questões sejam solucionadas logo, “o Sindserva sabe da importância das questões apresentadas em reunião para o prefeito, e está correndo atrás para que logo todas sejam resolvidas”, conclui.

