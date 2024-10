Presidente do Centro do Comércio de Café participa do Vitória Coffee Summit 2024

Durante o evento, foi feito o convite à cafeicultura capixaba para o Coffee Connect, um fórum que acontecerá em novembro na cidade de Varginha

Foto: CCCMG

Nos dias 26 e 27 de setembro, o Espírito Santo foi o palco do Vitória Coffee Summit 2024, um evento que reuniu os maiores nomes da indústria cafeeira no Palácio do Café e no Hotel Golden Tulip Porto Vitória. Com o estado se destacando como o segundo maior produtor de café do Brasil, respondendo por 25% da produção nacional, o evento foi uma oportunidade para debater os desafios e as inovações do setor, como: preço, consumo, produção, clima, sustentabilidade, logística e tecnologia.

A presença do presidente do Centro do Comércio de Café de Minas Gerais, Ricardo Schneider, reforça a importância da colaboração entre os Estados produtores e as entidades representativas de nosso setor e a troca de conhecimento na busca pela excelência do café brasileiro.

O Espírito Santo lidera a produção e exportação brasileira de café conilon, com uma média anual de 16 milhões de sacas, posicionando-se como a segunda maior origem global dessa variedade, atrás apenas do Vietnã. Essa relevância no mercado cafeeiro foi amplamente abordada durante o Vitória Coffee Summit, onde palestras e workshops exploraram desde práticas sustentáveis até as tendências de consumo.

Durante o evento, Ricardo teve a oportunidade de convidar a cafeicultura capixaba para o Coffee Connect, um fórum que acontecerá em novembro na cidade de Varginha, reunindo grandes nomes da cafeicultura nacional e internacional que proporcionarão aos participantes múltiplas experiências. Serão painéis, salas de negócios, workshops, experiências sensoriais, inovação e muito mais.

Fonte: CCCMG