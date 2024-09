Presidente da OAB Varginha participa da inauguração do CEJUSC na Justiça Federal de Varginha

Evento foi presidido pelo Excelentíssimo Juiz Federal e coordenador do CEJUSC, e contou com a presença de diversas autoridades locais e regionais.

Foto: OAB Varginha

Na tarde desta quinta-feira (29), a Presidente da Subseção da OAB Varginha, Dra. Shirley Teodoro, esteve presente na solenidade de inauguração do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da Justiça Federal de Varginha.

O evento foi presidido pelo Excelentíssimo Juiz Federal e coordenador do CEJUSC, Dr. Luiz Antônio Ribeiro da Cruz, e contou com a presença de diversas autoridades locais e regionais.

O evento foi conduzido também pelo Dr. Diogo Souza Santa Cecília, Juiz Federal Titular da 1a Vara Federal de Varginha e ainda contou com as presenças do Dr. Marcelo José Ferreira, Procurador da República e do Dr. Thiago Barbosa de Carvalho, Procurador-chefe da Procuradoria Seccional Federal de Varginha.

Durante a cerimônia, o Desembargador Álvaro Ricardo de Souza Cruz realizou o descerramento da placa de inauguração, ressaltando a importância da instalação do CEJUSC na Subseção Judiciária de Varginha, destacando os benefícios que trará para a comunidade.

A Presidente da OAB Varginha, Dra. Shirley Teodoro, parabenizou o Juiz Federal, Dr. Luiz Antônio Ribeiro da Cruz, pela significativa conquista para a Subseção Judiciária de Varginha, sublinhando os relevantes serviços prestados pelo Magistrado em prol da Comarca.

Fonte: OAB Varginha