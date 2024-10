Presidente da Minasul visita Corpo de Bombeiros e discute projetos de prevenção às queimadas

O presidente conheceu as instalações da corporação e pôde acompanhar uma demonstração de técnicas utilizadas no combate às chamas, incluindo o uso dos sopradores recebidos.

Foto: Minasul

Os equipamentos de combate a incêndios doados pela Minasul ao Corpo de Bombeiros já estão sendo utilizados nas ações de contenção das chamas na região. De janeiro a setembro deste ano, foram registradas mais de 24 mil ocorrências de incêndio em Minas Gerais. Em visita ao 9º Batalhão de Bombeiros Militar de Varginha (9º BBM), o presidente da Minasul acompanhou uma demonstração da funcionalidade dos equipamentos e discutiu projetos de prevenção no campo. A visita contou também com a presença de um representante do Centro de Excelência do Café/Senar.

Neste mês, a Minasul doou aos bombeiros dois sopradores. Esses equipamentos estão sendo usados para auxiliar na contenção e controle das chamas, permitindo dispersar o fogo em áreas controladas e criar barreiras que impedem a propagação dos incêndios. Durante a visita à sede do 9º Batalhão de Bombeiros Militar de Varginha, o presidente da Minasul, José Marcos Rafael Magalhães, conheceu as instalações da corporação e pôde acompanhar uma demonstração de técnicas utilizadas no combate às chamas, incluindo o uso dos sopradores recebidos. Os bombeiros simularam uma situação de incêndio em pastagens e, em poucos minutos, extinguiram o fogo.

Neste ano, já foram registradas 24.591 ocorrências de incêndio em Minas Gerais. A estatística geral das forças de segurança no Brasil aponta que mais de 90% das queimadas são criminosas. Conforme informações da Polícia Militar, 216 pessoas foram presas sob suspeita de causar incêndios em Minas Gerais. Dentre essas, 91 foram indiciadas pela Polícia Civil e estão sendo acusadas de “provocar incêndio em mata ou floresta”. Se forem julgadas e condenadas, podem enfrentar penas de até quatro anos de prisão, além de multa.

Ainda durante a visita, o presidente da Minasul participou de uma reunião com o comandante do 9º BBM, Ten. Cel. Ulisses Silva de Oliveira, e o diretor de relações institucionais do Centro de Excelência do Café/Senar, Diógenes Caxin. Eles discutiram projetos de prevenção e combate a incêndios em propriedades rurais, envolvendo a mobilização e treinamento de cooperados da Minasul e a criação de brigadas.

Fonte: Leonardo Beneton / Minasul