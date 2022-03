Presidente da Câmara de Vereadores de Varginha recebe novo comandante da Polícia Militar

Zilda Silva recebeu visita de cortesia do novo comandante do 24º Batalhão da Polícia Militar, o Tenente Coronel Afonso e o subcomandante Major Alexandre.

A presidente da Câmara de Varginha, vereadora Zilda Silva, recebeu na tarde desta terça-feira (22), uma visita de cortesia do novo comandante do 24º Batalhão da Polícia Militar, o Tenente Coronel Afonso e o subcomandante Major Alexandre.

Na conversa, agradeceu ao apoio do Legislativo em várias demandas da PM e também foram tratados projetos para o futuro, como o sonho antigo de uma unidade do Colégio Tiradentes em Varginha. “A PM é uma parceira de longa data da Câmara de Varginha e somos muito gratos de poder receber essa visita e tratar de projetos para o bem da segurança pública do nosso Município”, destacou a presidente.

O Tenente Coronel Afonso atuava em Lavras e veio para Varginha no início do mês de fevereiro, assumindo o comando do 24º Batalhão, que atualmente abrange o policiamento ostensivo de 10 municípios: Varginha, Elói Mendes, Monsenhor Paulo, Carmo da Cachoeira, Três Pontas, Santana da Vargem, Boa Esperança, Coqueiral, Ilicínea e Guapé.

Fonte e foto: Ascom Câmara Municipal de Varginha