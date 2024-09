Presidente da ACIV visita obras do novo shopping de Lavras

O Shopping Cidade da Serra fará parte do grande complexo urbanístico que reunirá hotéis, serviços, escola, restaurantes, clínicas médicas e loteamentos residenciais na cidade de Lavras.

Na manhã da última quinta-feira (26), o presidente da ACIV, Abrasel no Sul de Minas e SEHAV, André Yuki e a diretora executiva da Abrasel no Sul de Minas, Ana Luísa Alves, realizaram uma visita, em primeira mão, às obras do Shopping Cidade da Serra, ao pé da Serra da Bocaina, em Lavras.

A inauguração do novo shopping está prevista para o final do ano de 2025 e contará com quatro lojas âncoras, cinco semi-âncoras, 80 satélites e serviços, 15 de alimentação, quatro restaurantes, cinema e diversões eletrônicas, além de estacionamento com 750 vagas.

O Shopping Cidade da Serra fará parte do grande complexo urbanístico que reunirá hotéis, serviços, escola, restaurantes, clínicas médicas e loteamentos residenciais na cidade de Lavras. Seus empreendedores (ABX Participações, Construtora Lasper, Big Burger e NiCa) acumulam uma vasta experiência dos ramos de varejo, empreendimentos comerciais, construção imobiliária, indústria e mineiração.

O presidente da ACIV, André Yuki agradeceu pela oportunidade de acompanhar de perto a construção deste grande empreendimento que irá movimentar nossa região!

