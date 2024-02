Presidente da ACIV se reúne com reitor do Grupo Unis para fortalecer parcerias

O propósito desse encontro foi estreitar laços entre as entidades e discutir estratégias para o aprimoramento do comércio local.

Foto: ACIV

Na última quarta-feira (21), o presidente da ACIV, ABRASEL e SEHAV, André Yuki, juntamente com a vice-presidente da ACIV, Elisete Ribeiro, o diretor do SPC, Rodrigo Soares, e o coordenador de comunicação e marketing, Henrique Avellar, foram recebidos pelo reitor do Grupo Unis, Felipe Flausino, e o coordenador administrativo, Rodrigo Faria.

O encontro teve como objetivo fortalecer parcerias, estreitar laços entre as entidades e discutir estratégias para impulsionar o comércio local. Entre os temas abordados, destacaram-se iniciativas de treinamento para beneficiar o setor comercial em diversas áreas.

A colaboração entre as entidades empresariais e o Grupo Unis visa contribuir para o desenvolvimento econômico da região, promovendo o fortalecimento do mercado local. O diálogo contínuo é fundamental para desenvolvimento econômico e fortalecimento do mercado local.

Fonte: ACIV