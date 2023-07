Presidente da Abrasel Sul de Minas e SEHAV, André Yuki toma posse como membro do COMTUR

O mandato dos membros e gestores será de dois anos e a nomeação é considerada prestação de serviço público relevante, não sendo remunerada.

Foto: Abrasel Sul de Minas

Na manhã desta quinta-feira (27/07), o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) – Regional Sul de Minas e do Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Varginha (SEHAV), André Yuki tomou posse como membro do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), de Varginha. Foram nomeados ainda, os gestores do Fundo Municipal de Turismo (FUMTUR) e demais membros do COMTUR.

A solenidade contou com a presença do prefeito Vérdi Lúcio Melo, da secretária de Turismo e Comércio, Rosana Carvalho e de representantes e autoridades de diversos segmentos. Segundo o prefeito Vérdi, o mandato dos membros e gestores será de dois anos e a nomeação é considerada prestação de serviço público relevante, não sendo remunerada.

“Estamos valorizando os conselhos, pois são braços que a Prefeitura às vezes não consegue alcançar e enxergar problemas. Quando criamos um conselho sério como esse, com pessoas que possuem vocação para contribuir com sugestões e ideias, melhoramos cada vez mais o nosso turismo, que possui uma receita de grande potencial devido ao ET”, afirmou Vérdi.

Ainda segundo o prefeito de Varginha, o turismo de negócios, o turismo rural, os restaurantes e o shopping, fazem diversos investimentos e contribuem para pessoas de fora visitarem a cidade. “Precisamos ter criatividade e fazer com que as pessoas venham para Varginha para fazer suas compras, visitas e passeios. E o COMTUR vem para contribuir com nossa gestão, trazendo ideias, orientações e corrigindo o caminho que seguimos”, explicou.

Para André Yuki, o COMTUR tem um papel importante na promoção e desenvolvimento do turismo não só em Varginha, mas em toda a região, tendo a política de atrair visitantes, impulsionar a economia local, preservar o patrimônio cultural e natural, além de fomentar a criação de empregos e oportunidades de negócios relacionados ao turismo de eventos, cultura, gastronomia e hospedagem.

“Minas Gerais passou a ocupar o primeiro lugar no destino de turistas, sendo o Sul de Minas a porta de entrada dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, e Varginha tem atraído o turismo de negócios fortemente, tanto que os hotéis têm em média uma taxa de ocupação de 80%. Já o setor de alimentação tem se destacado a cada ano, aprimorando com diversidades, qualidade e atendimento. A culinária mineira é o principal atrativo no estado”, ressaltou o presidente da Abrasel Regional Sul de Minas e SEHAV.

De acordo com a secretária Rosana Carvalho, o COMTUR realmente é de extrema importância, pois reúne representantes de diversos seguimentos da sociedade, fazendo com que sejam elaboradas políticas públicas que represente todos os varginhenses.

O novo presidente do COMTUR, João Bosco Morais de Alencar, enalteceu Varginha por ser pioneira no turismo. “Um dos nossos principais objetivos é mostrar que realmente temos dois produtos fortes: o café, principalmente os especiais, e o ET. O mundo inteiro conhece Varginha pelo ET! Vamos fazer indicações, placas visuais, juntar a gastronomia, a rede hoteleira e demais entidades para mostrar esse potencial lá fora, através do turismo”, concluiu.

Fonte: Abrasel Sul de Minas