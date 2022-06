Está é a quarta vez que, o ponto é alvo de vandalismo.

Redação CSul / Foto: Prefeitura de Varginha

Na manhã desta sexta-feira (10), equipes do departamento de trânsito estiveram na Praça Getúlio Vargas, onde instalaram vidros no Ponto Central do Transporte Coletivo, que foi alvo de vandalismo pela quarta vez desde sua inauguração.

Não bastasse as pichações na sua estrutura, agora também foram quebrados os vidros temperados que, servem de abrigo para a população usuária do transporte coletivo.