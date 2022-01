Prefeitura se reúne com representantes do sindicato dos Contabilistas visando melhorias na abertura de empresas em Varginha

Representando a administração municipal, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Juliano Cornélio, se reuniu nesta quarta-feira (19) com representantes do Sindicato dos Contabilistas de Varginha e região.

Visando melhorias nos processos de abertura de empresas em Varginha, o secretário municipal de desenvolvimento econômico, Juliano Cornélio, se reuniu nesta quarta-feira (19) com representantes do Sindicato dos Contabilistas de Varginha e região, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Varginha (Sedec).

Segundo o secretário de desenvolvimento econômico, Juliano Cornélio, o objetivo da reunião foi melhorar os processos e desburocratização na abertura de empresas no município, bem como seguir as diretrizes do decreto de liberdade econômica e do programa de retomada para o desenvolvimento.

“O encontro foi de extrema importância para o alinhamento e soluções dos processos, por tanto, teremos a partir daí uma agenda constante, viabilizando otimizar todos os processos para um melhor ambiente de negócios”, destacou o secretário.

Para o conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, o contador Janilton Marcel de Paiva, a reunião foi satisfatória e importante, pois serviu para que os dois lados colocassem suas dificuldades, podendo assim e somar forças para melhorar os processes que fazem parte da rotina do trabalho contábil.

Já para a Presidente do Sindicato dos Contabilistas de Varginha, Nísia Cristina Resende de Oliveira, a participação dos contadores e a abertura para o diálogo, é um primeiro passo para encontrar soluções

“Foi um encontro muito proveitoso, tanto pela participação dos contadores que se disponibilizaram em participar, quanto pela abertura que nos foi dada por estes servidores da prefeitura em ouvir as dificuldades e os entraves que vem dificultando a liberação dos licenciamentos das empresas. Saímos da reunião com ótima expectativa de soluções, vejo que este é o primeiro passo, e entendemos que esta proximidade entre contadores com os órgãos públicos é fundamental para a celeridade do processo”, pontuou Nísia.

Fonte e foto: Ascom Prefeitura de Varginha