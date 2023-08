Prefeitura revitaliza Avenida Santo Afonso no Campos Eliseos e anuncia a revitalização da Praça da Mina

O projeto contempla ainda a construção de uma praça naquela localidade e a revitalização da Praça da Mina

Outra obra que a administração Vérdi/Leonardo iniciou foi a revitalização da Avenida Santo Afonso, no bairro Campos Eliseos, com a construção e alargamento de calçadas, além da abertura de uma rua interligando a Avenida Santo Afonso a Rua Henrique Lemes, e a construção de uma praça entre as duas vias.

Segundo o secretário de Obras, William Gregório Grande, o projeto contempla ainda a construção de uma praça naquela localidade e a revitalização da Praça da Mina, um importante de lazer e turístico da cidade.

