Prefeitura realiza limpeza geral no ponto central da Getúlio Vargas

Foto: Prefeitura de Varginha

Na manhã desta terça-feira, 25, foi realizada uma grande faxina no ponto central de ônibus de Varginha, na Praça Getúlio Vargas. Em uma ação coordenada pelo Departamento Municipal de Transporte e Trânsito – Demutran, uma equipe especializada em limpeza realizou uma minuciosa lavagem de todo o espaço, incluindo bancos, teto, vidros e chão.

A limpeza geral contou com o importante apoio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – Sosub, que colaborou com a equipe do Demutran na realização da tarefa, juntamente com a Guarda Civil Municipal de Varginha – GCMV, que também se fez presente.

Gledston Cardoso, supervisor de Transporte do Demutran, explicou que a parceria entre as entidades municipais é fundamental para garantir que a faxina no ponto central de ônibus seja eficiente e regular. Segundo ele, a limpeza é realizada pelo menos duas vezes por mês, assegurando que os usuários do transporte público possam contar com um ambiente limpo e agradável enquanto aguardam os ônibus.

A iniciativa demonstra o comprometimento da administração municipal com a qualidade dos serviços oferecidos à população, bem como o cuidado com o espaço público.

Fonte: Prefeitura de Varginha