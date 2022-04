Prefeitura inicia Projeto de Educação em Tempo Integral no Centro de Artes e Esportes Unificados

Inicialmente serão atendidas, no contraturno escolar, 90 estudantes matriculados no 3º, 4º, 5º e 6º ano da Escola Municipal São José.

Redação CSul / Foto destaque: Prefeitura de Varginha

O Projeto de Educação em Tempo Integral teve início na última segunda-feira (4), e o prefeito Vérdi Melo, acompanhado de seu vice, Leonardo Ciacci estiveram no local onde as aulas estão sendo aplicadas.

“A gente viu nos olhos de cada um a emoção de estar diante de um computador pela primeira vez. Isso não tem preço e nos leva a querer proporcionar mais oportunidades para nossos alunos”, disse Vérdi.

As atividades estão sendo realizadas no Centro de Artes e Esportes Unificados – CEU, localizado no Jardim Estrela, de segunda a sexta-feira nos horários de 7h30 às 10h30, e 13h30 às 16h30.

“É uma sensação indescritível saber que estamos proporcionando estas emoções a nossas crianças”, disse Leonardo Ciacci.

O projeto segue os princípios da integralidade, que além de aumentar o tempo de escola do estudante procura melhorar as suas potencialidades em todas as dimensões humanas, como aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais.

Além dos profissionais da Secretaria Municipal de Educação que atuarão no projeto, a intersetorialidade também será seguida por meio das parcerias.

A Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social (SEHAD), vai ceder alguns profissionais que atuam nas oficinas de convivência do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), para contribuírem nas oficinas.

O projeto também conta com a colaboração de um educador físico da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), que atuará nas oficinas de xadrez. Estas parcerias, agregam os diferentes saberes com o auxílio das famílias e comunidade.

Segundo a equipe da Secretaria Municipal de Educação, já no início das atividades foi possível perceber a alegria dos pais e dos estudantes que estão participando do projeto.

Vale ressaltar que, a Prefeitura Municipal de Varginha pretende expandir o projeto para mais escolas da Rede Municipal de Ensino.