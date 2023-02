Prefeitura garante que está tudo pronto para que o Banho da Doroteia 2023 seja sucesso

Prefeitura de Varginha garante que está tudo pronto para que as nove horas de duração ofereça atrações para todas as faixas etárias.

Foto: Prefeitura de Varginha.

A tradicional festa de pré-carnaval de Varginha, o Banho da Doroteia 2023, será realizada no próximo sábado, das 14h às 23h.

A Prefeitura de Varginha garante que está tudo pronto para que as nove horas de duração ofereça atrações para todas as faixas etárias.

A Secretaria Municipal de Turismo e Comércio (SETEC), responsável pela realização dessa grande festa explica que toda a equipe está empenhada para oferecer segurança, conforto, lazer e alegria para o público que comparecer.

A secretária de Turismo, Rosana Carvalho explica que “esse ano, o espaço do evento vai ser delimitado e haverá revista nas duas entradas; teremos a presença de 40 seguranças, 20 agentes de trânsito e também o apoio da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, além de serviço de ambulância. Tudo para garantir à população uma festa de alegria e, para isso, claro, pedimos que todos curtam com responsabilidade”.

“A Praça de Alimentação terá 14 barraquinhas”, adianta o organizador Newton Geraldo.

O prefeito Vérdi Melo, destaca que “a Administração Municipal trabalha em todas as áreas e assim como nos demais setores, agora chegou a hora de oferecer à população lazer, diversão e alegria”. Vérdi destaca também que “o Banho da Dorotéia desse ano tem novidade: matinê para crianças e para a família varginhense e também para quem pretende relembrar as tradicionais marchinhas; mas, para quem está antenado nos ritmos atuais, o repertório será repleto de muitos sucessos com direito à coreografias”.

A Prefeitura pede a todos que compareçam com o espírito de alegria para que o Banho da Doroteia seja um sucesso.

Confira a programação:

ABERTURA – 14H – MATINÊ PARA AS CRIANÇAS

A Prefeitura explica que a abertura será às 14h com matinê que vai durar 2 horas para a criançada ao ritmo do grupo varginhense Sambalanço, que completa 47 anos. Os músicos gravaram vídeo que está nas mídias sociais da Secretaria Municipal de Turismo e Comércio – SETEC – (https://www.facebook.com/100089741136007/videos/3374802822794871) convidando a população e dando uma palinha do repertório que terá marchinhas inesquecíveis como “Mamãe eu Quero”, “Se Você Fosse Sincera” e “Foi a Camélia que Caiu do Galho”.

16H – DUAS ATRAÇÕES SIMULTÂNEAS

A partir das 16h, duas atrações vão dividir o público. O Banho de Espuma vai fazer a alegria das crianças por 1 hora na Avenida Rio Branco. Enquanto isso, haverá também Aulão da SEMEL – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, com os professores Flávio Pontes que vai animar a galera com aeróbica e Jacque Mesquita que promete muito remeleixo de zumba, relembrando sucessos mais antigos como Parangolé e É o Tchan!

17H – DANÇAS ATUAIS

A CIA C7, grupo de dança varginhense coordenado pelo professor Laércio, vai apresentar coreografias atuais e animar o público que terá a oportunidade de fazer as dancinhas ao som de sucessos como “Avisa Lá”, “Locomotiva”, “Ai Papai”, “Bombonzinho” e “Pagodão do Birimbola”, dentre outros.

18H – INÍCIO DAS BATERIAS

O Bloco Viúvas Virgens vai comandar a animação a partir das 18h. Na sequência, mais dois tradicionais blocos: Acampada e Serrinha.

19H30 – SHOW DO TERRA SAMBA

A atração principal do Banho da Dorotéia 2023 será o show da Banda Terra Samba que vai garantir a animação por 2 horas, cantando sucessos como “Carrinho de Mão”, “Liberar Geral”, “Na Manteiga”, entre outros.

A SETEC também postou vídeo da banda convidando a população para o pré-carnaval de Varginha (https://www.facebook.com/100089741136007/videos/955953902062937).

20H – BANHO DE ESPUMA PARA OS ADULTOS

21H45 – MAIS SAMBA

Depois do show do Terra Samba o público receberá a Bateria Nota 10.

23H – ENCERRAMENTO

Fonte: Prefeitura de Varginha.