Prefeitura entrega melhoria na iluminação pública em praças da cidade

Confira as Praças que receberam novas luminárias de Led e postes

Foto: Prefeitura de Varginha

Por solicitação do Prefeito Vérdi Melo, a Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria de Planejamento, está concluindo essa semana a Melhoria na Iluminação de mais cinco importantes Praças da cidade, “diante da necessidade de maior luminosidade nesses espaços, que possibilitarão maior segurança e conforto aos usuários”, segundo o prefeito.

As Praças que receberam novas luminárias de Led e postes adequados ao espaço físico do ambiente são as seguintes:

Praça Getúlio Vargas: no principal Ponto Central de ônibus da cidade.

Praça Santa Cruz: Bairro Vila Santa Cruz.

Praça Neylor Salles Gontijo: Bairro Vila Martins -próxima à Fadiva.

Praça dos Girassóis: Bairro Pinheiros.

Praça da Igreja do Mártir: Centro

Segundo o coordenador do projeto, Pedro Gazzola, além da segurança aos usuários, as instalações físicas em diversas praças da cidade, iluminadas há mais de 30 anos, somada a uma adequada convivência pacífica com a preservação da arborização, exigem intervenções na luminosidade com projetos luminotécnicos, materiais adequados e luminárias de Led eficientes e econômicas.

Segundo Vérdi Melo, outras praças da cidade estão em estudos para viabilizar os investimentos em melhorias na luminosidade, dotando cidade de Varginha de um dos melhores sistemas de iluminação do país, com redução de despesas e proporcionando uma cidade cada vez mais bonita e segura”.

Fonte: Prefeitura de Varginha