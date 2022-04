Prefeitura e Sewtech iniciam seleção de 2ª turma para o curso de Costura Industrial

Objetivo é capacitar os interessados para atuar no segmento de costura industrial.

Foto: Prefeitura de Varginha

A prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e a empresa Sewtech, do Grupo Tecnotêxtil, iniciam a seleção de candidatos interessados em participar da segunda turma do curso gratuito de Costura Industrial. O objetivo é capacitar os interessados para atuar no segmento de costura industrial.

O projeto do curso de capacitação é uma parceria da administração municipal e o SENAI/ FIEMG para atender um dos itens do Projeto de Lei aprovado na Câmara Municipal, onde a Sewtech foi uma das empresas beneficiadas com apoio público no protocolo de intenções anunciado em setembro de 2021.

Os alunos que, obtiverem bom desempenho poderão ser contratados para trabalhar na Sewtech, conforme necessidade da empresa. Já os profissionais que não forem selecionados, serão incluídos no Banco de Currículos da Prefeitura de Varginha para que outras empresas do mesmo seguimento possam contatar, caso necessário.

Como se inscrever para o processo seletivo

Para se inscrever, o candidato deve ser maior de 18 anos e deixar seu currículo até dia 22 de abril em um dos seguintes locais:

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Rua José Gonçalves Pereira, nº 129, 2º andar- Vila Pinto, com Cinthia Silva. Horário: das 9h às 17h.

Sewtech Indústria e Comércio Ltda

Rua Júlia Roquim Bregalda, nº 145- Distrito Industrial Miguel de Luca, das 7h às 17h.

Rua Júlia Roquim Bregalda, nº 145- Distrito Industrial Miguel de Luca, das 7h às 17h.

Seleção e início do curso

O processo de seleção do curso, será por meio de avaliação curricular e análise de perfil realizada pela empresa Sewtech.

O curso terá início dia 16 de maio de 2022, com carga horária de 160 h (teoria e prática) e será realizado pelo Serviço de Aprendizagem Nacional- SENAI/FIEMG, haverá turmas no período matutino e vespertino.