Prefeitura e CEFET realizam evento “Meio Ambiente em Ação”

Atividade será realizada no Zoológico, no próximo sábado (4).

Redação CSul / Foto: Prefeitura de Varginha

Celebrando a Semana do Meio Ambiente, a Prefeitura de Varginha, em parceria com o CEFET, realizará o evento “Meio Ambiente em Ação”, no Parque Zoobotânico Dr. Mário Frota, no próximo sábado (4), das 9h às 12h.

A programação será realizada pelos alunos e professores do CEFET e contará com atividades como, teatro de fantoches e oficinas de artes.

Já para os jovens e adultos haverá palestra, caminhada guiada e mostra de trabalhos acadêmicos.

Também haverá a colaboração de alunos do grupo UNIS no monitoramento da pressão arterial dos participantes da caminhada.

Atividade destaca o papel do Zoobotânico na conservação da natureza e educação ambiental. O protagonismo dos alunos do CEFET na realização de projetos de pesquisa ambiental e de muita importância para a mobilização da comunidade através da arte.

O valor da entrada no Zoológico é de R$ 6 sendo que, crianças até 12 anos e pessoas a partir de 60 anos pagam meia entrada.