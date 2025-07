Prefeitura destina R$ 9,2 milhões a associações sociais de Varginha

No mês passado, 56 entidades foram beneficiadas pelas indicações com o pagamento de cerca de R$ 2,3 milhões.

Foto: Prefeitura de Varginha

Na manhã desta quarta-feira, 9, o Prefeito Leonardo Ciacci, untamente com o vice-prefeito Antônio Silva e representantes das associações estiveram reunidos na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Varginha, INPREV, para realizar o pagamento de emendas impositivas, Termos de Colaboração, Convênios e Chamamentos às entidades assistenciais da cidade, no valor de R$ 9.288.965,92.

O Prefeito destacou a importância do trabalho desenvolvido pelas entidades. “Reforçamos nosso compromisso com essas associações que realizam um trabalho fundamental. É através delas que conseguimos fazer os recursos chegarem a quem necessita. Agradecemos aos vereadores por suas indicações e que os recursos sejam bem empregados em prol da nossa população”, completou.

O vice-prefeito Antônio Silva completou dizendo que “a área social precisa ser olhada com carinho pelo poder público. E é isso que a Administração Ciacci/ Antônio Silva faz. Agradecemos aos vereadores pelas indicações e às entidades por atender pessoas que realmente precisam e dependem do nosso trabalho”.

Fonte: Prefeitura de Varginha