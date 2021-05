Prefeitura de Varginha suspende aulas presenciais para crianças de 0 a 3 anos por 15 dias

De acordo com a administração municipal, a decisão foi tomada devido ao aumento de casos de síndromes respiratórias no geral, aliado a aproximação do inverno e, também, a crescente nos casos de transmissão da Covid-19 após o Dia das Mães.

Redação CSul/Foto destaque: Divulgação Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha confirmou, nesta quarta-feira (26), a suspensão das aulas presenciais na rede municipal para crianças de 0 a 3 anos na cidade. A medida tem caráter inicial válido por 15 dias. De acordo com a administração municipal, a decisão foi tomada devido ao aumento de casos de síndromes respiratórias no geral, aliado a aproximação do inverno e, também, a crescente nos casos de transmissão da Covid-19 após o Dia das Mães.

Ainda conforme a prefeitura, a medida foi realizada após uma reunião entre o o Prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo; o vice Leonardo Ciacci; o Procurador-Geral do Município, Evandro Santos; a Coordenadora da Vigilância Sanitária, Nara Alvarenga, a Secretária Municipal de Educação, Gleicione Aparecida Dias de Souza e todos os diretores da Rede Pública Municipal de Ensino.

Na sede do Inprev, Vérdi Melo comunicou a decisão à imprensa, gestores escolares e demais

Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

De acordo com a Secretária Municipal de Educação, a decisão foi tomada pensando no grande contato físico que essa idade, em específico, envolve. “O desenvolvimento cognitivo, afetivo, psicossocial da criança de zero a três anos envolve questões importantes no processo de ensino aprendizagem, onde os professores criam estratégias para garantia desse aprendizado. Porém, esse abrange na maioria das vezes o contato físico, e nesse momento pandêmico, queremos reduzir quaisquer contatos físicos entre crianças e educadores, privilegiando a segurança para todos, motivo pelo qual optamos por suspender temporariamente o ensino híbrido para essas crianças, dando continuidade ao ensino remoto” – enfatizou Gleicione Souza.

“Todas as escolas e CEMEIs do Município de Varginha estão preparadas para as aulas no ensino híbrido, pois foram realizadas adaptações físicas de acordo com os itens necessários para adequações em atendimento ao Protocolo Sanitário específico da Educação, Decreto nº 10.131/2021, porém o momento exige prudência. Pensando na segurança dos alunos, familiares e servidores da área da educação, foi realizada a reunião no dia 25/05 para que, junto ao colegiado, chegássemos no consenso de que, nesse momento, oportunizaremos somente o ensino remoto para as crianças de zero a três anos” – disse Vérdi.

A medida tem início na próxima segunda-feira (31) e segue até o próximo dia 14.