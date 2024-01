Prefeitura de Varginha reduz 30% no valor da Contribuição de Iluminação Pública para os consumidores

Os contribuintes deixarão de pagar em torno de 300 mil reais mês.

Foto: Prefeitura de Varginha

Mesmo com a expansão do parque de Iluminação Pública a Prefeitura conseguiu gerar uma grande economia na fatura de energia elétrica com a substituição de mais de 20 mil luminárias a vapor de Sódio por modernas Luminárias de LED, motivo que levou a Prefeitura reduzir em 30% o valor da Contribuição de Iluminação Pública o que, certamente, vai beneficiar a população, inclusive as empresas, em especial aquelas que tem consumo maior.

Com isso os contribuintes deixarão de pagar em torno de 300 mil reais mês. Os descontos começam a valer a partir desde mês de janeiro de 2024, já aplicado na conta mensal de energia elétrica. A Lei Municipal 7.150 foi aprovada em 2023.

Fonte: Prefeitura de Varginha