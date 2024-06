Prefeitura de Varginha recebe atletas campeões de Handebol e Natação da SEMEL

Equipes participaram da Liga Minas de Handebol e do Campeonato Mineiro de Natação de Inverno

Foto: Prefeitura de Varginha

Na manhã desta quarta-feira, 26, o prefeito de Varginha, Vérdi Melo, acompanhado do vice-prefeito Leonardo Ciacci e do secretário de Esportes e Lazer – SEMEL – Joadylson Barra Ferreira, recebeu na Prefeitura os atletas campeões das equipes de handebol masculino e feminino cadete (sub-16) e da natação, que recentemente conquistaram títulos importantes para a cidade.

A equipe de handebol masculino cadete de Varginha destacou-se ao conquistar o bicampeonato estadual da modalidade pela Federação Mineira de Handebol, além do título da Liga Minas de Handebol. As meninas da equipe cadete também brilharam ao conquistar o inédito título da Liga Minas.

Na natação, a equipe varginhense venceu o Campeonato Mineiro de Natação Vinculada de Inverno, realizado em Ipatinga, trazendo para Varginha 17 campeões mineiros. A equipe de natação master também fez bonito no Campeonato Mineiro de Natação Master de Inverno, em Uberlândia, conquistando diversos prêmios, incluindo 5 campeões estaduais e três recordes estaduais.

Durante a recepção, o prefeito Vérdi elogiou os atletas. “É uma honra para Varginha ter atletas tão dedicados e talentosos. Vocês representam o orgulho de nossa cidade e mostram que com determinação e trabalho em equipe é possível alcançar grandes conquistas. Parabéns a todos pelo excelente desempenho e pelos títulos conquistados. Continuem brilhando e levando o nome de Varginha ao topo”, afirmou.

O vice-prefeito Leonardo Ciacci também expressou sua admiração. “Os resultados que vocês alcançaram são frutos de muita dedicação e esforço. É um privilégio para a nossa cidade contar com esportistas de tão alto nível”, declarou.

O secretário de Esportes, Joadylson ressaltou o apoio da Prefeitura aos atletas. “Estamos comprometidos em fornecer todo o suporte necessário para que nossos atletas possam continuar treinando e competindo em alto nível. Vocês têm o apoio incondicional da Prefeitura por meio da Semel.”

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEMEL), reafirma seu compromisso com o desenvolvimento do esporte na cidade, proporcionando aos atletas as condições necessárias para que continuem alcançando grandes resultados e elevando o nome de Varginha no cenário esportivo estadual e nacional.

O prefeito Vérdi aproveitou para estender seus cumprimentos para os técnicos Vagner Sartini (natação) e Maví (handebol) saudando também todos os demais técnicos da SEMEL, reconhecendo e agradecendo pelo trabalho impecável no fomento ao esporte na cidade.

Fonte: Prefeitura de Varginha