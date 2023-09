Prefeitura de Varginha realiza SIPAT 2023

Todos os servidores municipais estão convidados para participar e contribuir.

Foto: CSul

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS – informa que vai realizar na próxima semana, a SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO – SIPAT.

O objetivo é realizar ações preventivas nas áreas da segurança e saúde do servidor municipal.

A programação vai de segunda (02) a sexta-feira (06), iniciando às 7h30, no Theatro Capitólio e contará com café da manhã, apresentações artísticas, palestras com diferentes convidados sobre temas variados, ginástica e sorteio de prêmios.

Segundo o prefeito Vérdi Melo, essas capacitações são fundamentais para o bom trabalho desenvolvido nas secretarias, departamentos e autarquias. “A cidade cresce e presta um serviço público de qualidade quando o funcionário público é valorizado”, ressaltou.

A inscrição é gratuita e pode ser feita no local.

Fonte: Prefeitura de varginha