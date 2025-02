Prefeitura de Varginha realiza serviço de capina nessa sexta-feira

Faça você também a sua parte. Vamos todos juntos no Combate à Dengue

Foto: Prefeitura de Varginha

Como parte da programação de combate à Dengue, a Prefeitura de Varginha tem intensificado ações de limpeza e manutenção de áreas públicas. Nesta sexta-feira (14), equipes da Secretaria Municipal de Obras realizaram a roçada do mato em um terreno localizado na Avenida do Contorno, esquina com a Avenida de acesso ao bairro Parque Mariela, visando eliminar focos potenciais do mosquito transmissor da doença.

Além disso, no Alto da Vila Paiva, as equipes da Prefeitura estão dando continuidade à roçada da praça da Cemig, um espaço público que abriga a primeira Academia de Rua do município. O local é amplamente frequentado por moradores para caminhadas e atividades esportivas, e a manutenção busca garantir o bem-estar da população, prevenindo a proliferação do mosquito da dengue.

Fonte: Prefeitura de Varginha