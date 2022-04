Prefeitura de Varginha realiza reunião para abertura de licitação do transporte coletivo na cidade; Audiência Pública acontece em maio

Segundo a prefeitura, durante a reunião, foi definido, para o dia 6 de maio, a Audiência Pública que apresentará os estudos técnicos e econômicos para a futura concessionária prestadora do serviço à cidade.

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

Nesta segunda-feira (18), a prefeitura de Varginha realizou uma reunião voltada ao processo de licitação de transporte coletivo na cidade. O encontro foi realizado no gabinete do prefeito Vérdi Melo.

Segundo a assessoria da administração municipal, além do chefe do Executivo, participaram da reunião: o vice-prefeito Leonardo Ciacci; o secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Willian Gregório Grande; o secretário Municipal de Administração; Sérgio Takeish; o subprocurador-Geral do Município, Renato Sérgio Pereira; o chefe do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), Eduardo Sepini; o chefe do Departamento de Tecnologia de Informação, Luciano Ferroni; a chefe do Departamento de suprimentos, Ana Paula Abreu acompanhada do servidor Sivaldo Afonso Piva, assessor de licitação.

Durante a reunião, foi definida o horário da Audiência Pública, que ocorrerá no próximo dia 6 de maio, às 18h, na sede do Instituto dos Servidores Públicos de Varginha (Inprev). A população poderá participar da reunião.

A Audiência será presidida pelo subprocurador-Geral do Município, Dr. Renato Sérgio Pereira, a quem caberá, dentre outras funções, a condução do evento, assim como a efetivação do registro de questões e da de mediação do evento.

De acordo com a prefeitura, além da população, membros do judiciário e legislativo também poderão acompanhar a reunião.

Segundo Vérdi, o intuito da Audiência Pública será a apresentação dos estudos técnicos e econômicos para a futura concessionária prestadora do serviço à cidade. Ainda conforme ele, o transporte poderá ser operado de diversos modos, tais como, ônibus básico, micro, mini e, até mesmo, vans, a ver qual será o modo a ser implantado na cidade durante a vigência do contrato de prestação deste serviço.

Debate público

Na audiência, segundo a prefeitura, serão recebidas propostas, sugestões e críticas por intermédio de manifestação oral em plenário. Também será concedida a palavra para participantes da plateia que queiram se manifestar, os quais deverão limitar-se ao tema ou questão em debate e disporão de três minutos, tempo em que não poderão ser aparteados e, não caberá replica a manifestação

Ainda conforme a assessoria da prefeitura, as respostas a todos os questionamentos, propostas e críticas que não forem apresentadas no ato da Audiência, poderão ser apresentadas no prazo de até cinco dias úteis após a audiência pública através do e-mail: audiencia.transporte@varginha.mg.gov.br, devendo ser avaliadas pelo Departamento Municipal de Transporte e Trânsito (Demutran) e posteriormente divulgadas no site da prefeitura, no prazo de até 10 dias úteis após finalizado o prazo de manifestação, podendo ser prorrogado por igual período a depender da demanda.

Por fim, a administração destacou que, durante a Audiência, para fins de manutenção da ordem e da agenda dos trabalhos, não haverá manifestação por vídeo ou áudio, exceto dos expositores presentes na sessão.