Prefeitura de Varginha realiza plantio de mudas de árvore nessa quarta-feira

Plantio será no Parque dos Dinossauros, localizado no bairro Padre Vitor

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha realizará uma ação de plantio de mudas de árvores frutíferas no Parque dos Dinossauros, bairro Padre Vitor, na manhã desta quarta-feira, 19, por volta de 9h, e convida toda a população para prestigiar.

De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMEA, a maioria das mudas foi doada pelo Viva Verde, cujos integrantes vão fazer o plantio simbólico, amanhã. Outras mudas foram doadas pela empresa de transporte Oasis.

A Prefeitura explica que o Parque dos Dinossauros, localizado no Bairro Padre Vitor, está sendo revitalizado com recursos próprios da SEMEA em conjunto com outras Secretarias Municipais, e será um polo de atividades físicas e lazer para toda a comunidade.

Fonte: Prefeitura de Varginha