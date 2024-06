Prefeitura de Varginha realiza obras de melhoria no trânsito no entroncamento Av. Aristides Paiva

A calçada será concluída nos próximos dias, para que o pedestre também circule com segurança.

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, SOSUB, realizou essa semana obras para melhorar a visualização dos motoristas que trafegam pela av. Aristides Paiva sentido rua Gabriel Penha de Paiva.

O muro de uma casa, que ficava entre as esquinas e que atrapalhava a visão dos motoristas para conversão entre as respectivas vias, foi recuado a fim de evitar acidentes. A calçada será concluída nos próximos dias, para que o pedestre também circule com segurança.

O Prefeito Vérdi reforçou que “é uma obra simples, mas que vai fazer uma enorme diferença. Vai garantir mais segurança e melhorar o fluxo de veículos que transitam pelo local”.

Fonte: Prefeitura de Varginha