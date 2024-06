Prefeitura de Varginha realiza nova ação de irrigação das mudas de árvores plantadas

A irrigação é uma das ações realizadas pelo “Projeto Cuidar” criado pela Secretaria de Meio Ambiente

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da cooperação técnica entre as Secretarias de Agricultura e a de Meio Ambiente realizou na última quarta-feira (12/06) nova ação de irrigação das mudas de árvores plantadas recentemente no município.

A irrigação é uma das ações realizadas pelo “Projeto Cuidar” criado pela Secretaria de Meio Ambiente, e que tem o foco nas ações de manejo da vegetação das espécies arbóreas das áreas públicas do município.

O cuidado com a vegetação da cidade é responsabilidade de todos. A Prefeitura de Varginha convida à todos a ajudar nesse trabalho de zelo com o bem público que são as árvores urbanas, em especial as mudas que carecem de mais cuidados nessa fase inicial de implantação.

Desta forma, num futuro breve teremos uma Varginha ainda mais linda, florida e com temperaturas mais amenas para todos nós usufruirmos!

Fonte: Prefeitura de Varginha