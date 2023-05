Prefeitura de Varginha realiza mutirão para Declaração Anual Simplificada para Microempreendedor Individual (DASN-SIMEI)

O mutirão será realizado entre os dias 22 e 26 de maio, das 08h às 17h, na Sala Mineira do Empreendedor de Varginha

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Sala Mineira do Empreendedor, realizará o mutirão para Declaração Anual Simplificada para Microempreendedor Individual (DASN-SIMEI) relativa ao exercício do ano-base de 2022. O mutirão é uma das ações da Semana do MEI, evento nacional realizado pelo Sebrae, cujo objetivo é estimular o empreendedorismo.

O mutirão será realizado entre os dias 22 e 26 de maio, das 08h às 17h, na Sala Mineira do Empreendedor de Varginha, sediada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, rua José Gonçalves Pereira, n.º 129 – 2º andar, Vila Pinto.

Segundo o secretário de desenvolvimento econômico, Juliano Cornélio, a Semana do MEI fortalece o empreendedorismo local, contribuindo para o desenvolvimento econômico da cidade. Juliano complementa, que os MEIs são essenciais para o crescimento, gerando empregos e impulsionando a economia local.

Participe da Semana do MEI em Varginha e garanta que sua declaração anual seja simplificada e eficiente. Juntos, vamos fortalecer o empreendedorismo local e impulsionar o desenvolvimento econômico da cidade.

Sobre a DASN-SIMEI 2023

A DASN-SIMEI é uma obrigação fiscal, que deve ser cumprida pelo Microempreendedor Individual (MEI), e tem o propósito de informar o faturamento anual do empresário à Receita Federal.

Realizar esse procedimento é importante para que o empreendedor mantenha o CNPJ regularizado e evite punições. O prazo para entrega da declaração é até dia 31/05/2023.

Quem deve enviar a DASN-SIMEI 2023?

Todos os empresários da categoria MEI que tiveram seu processo de abertura de CNPJ realizado até o mês de dezembro de 2022, mesmo aqueles que não tiveram receita em 2022 ou deram baixa no CNPJ neste ano, devem fazer a declaração.

Quais documentos são necessários?

– CNPJ;

– Documentos pessoais do titular do MEI;

– A receita referente à venda de produtos e/ou serviço, também no ano anterior.

Serviço

Mutirão de Declaração Anual do Microempreendedor (DASN-SIMEI)

De 22 a 26 de maio

Funcionamento de segunda a sexta-feira das 8h às 17h

Local – Sala Mineira do Empreendedor de Varginha – Rua José Gonçalves Pereira, n.º 129, 2º andar- Vila Pinto

Outras informações – (35) 3690-4103

Fonte: Prefeitura de Varginha