Prefeitura de Varginha realiza mutirão da dengue na próxima quarta-feira

Foto: CSul

A Prefeitura de Varginha, por meio da Vigilância Ambiental, informa que o Mutirão da Dengue da próxima quarta-feira (20), será realizado nos bairros JARDIM ÁUREA E CORREDOR SÃO JOSÉ. Nesse dia os moradores serão contemplados com mais um Mutirão de Limpeza, com o objetivo de eliminar os depósitos de água parada nos imóveis e evitar uma epidemia de doenças transmitidas pelo vetor Aedes Aegypti e demais espécies de mosquitos.

A Prefeitura orienta os moradores para que deixem nas calçadas no dia do Mutirão, bem cedo, no máximo até às 7h, todos os materiais inservíveis como móveis velhos, latas, plásticos, pneus, objetos que possam acumular água, dentre outros.

A dica é começar com a limpeza dos quintais, porões e sótãos, dentro de casa e terrenos, o quanto antes possível.

NÃO serão recolhidos galhos de árvores e entulhos de construção.

O trabalho dos agentes começa dias antes do Mutirão com divulgação e orientação aos moradores sobre os tipos de materiais que podem ser descartados e a importância de todos se unirem contra a Dengue.

Além da panfletagem, a Prefeitura também utilizará um carro de som para informações.

No mutirão da semana passada, 148 pneus foram recolhidos e 4 caminhões de entulhos foram retirados.

Denúncias de casos que comprometam a saúde pública podem ser feitas no Setor de Vigilância Ambiental: (35)3690-2230 (também é WhatsApp).

Fonte: Prefeitura de Varginha