Prefeitura de Varginha realiza manutenção asfáltica e limpeza urbana nesta terça-feira

Foto: CSul

A Prefeitura de Varginha informa que a manutenção asfáltica nesta terça-feira, 20, prossegue no bairro Parque do Retiro e no Cemitério Municipal.

Já o serviço de drenagem também continua na rotatória do Mercado do Produtor.

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SOSUB – orienta a todos que transitam por esses locais, que redobrem a atenção.

Limpeza Urbana em Varginha

O mutirão de limpeza urbana realizado pela Prefeitura de Varginha, nesta terça-feira, 20, continua nos seguintes locais:

Bairros:

Flamboyant

Imaculada

Jardim Andere

Boa Vista

Pinheiros

Mont Serrat

Jardim Áurea

Corcetti

Jardim Ribeiro

Rio Verde

Resende

Sagrado Coração

Santa Luzia

Sion

Vila Verde

Fátima

Parque Mariela

Vale dos Coqueiros

Jardim Primavera

Boa Vista

Ribeirão Santa Maria

Avenidas dos Tachos, Celina Ferreira Ottoni, Otávio Marques de Paiva e Airton Senna da Silva.

Fonte: Prefeitura de Varginha