Prefeitura de Varginha realiza manutenção asfáltica e limpeza urbana nesta sexta-feira

Foto: CSul

A Prefeitura de Varginha informa que a manutenção asfáltica nesta sexta-feira, 14, é realizada nos bairros Cidade Nova e Jardim Primavera

Já o serviço de drenagem prossegue no bairro Vila Floresta e na Rotatória do Mercado do Produtor.

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SOSUB – orienta a todos que transitam por esses locais, que redobrem a atenção.

Limpeza Urbana

O mutirão de limpeza urbana realizado pela Prefeitura de Varginha, nesta sexta-feira, 14, ocorre no Ribeirão Santa Maria, nas imediações do Estádio Melão, e nas Avenidas dos Tachos, Celina Ferreira Ottoni, Otávio Marques de Paiva e Airton Senna da Silva.

Outras equipes trabalham nos bairros:

Alta Vila

Bela Vista

Bouganville

Campos Elíseos

Corceti

Imaculada

Jardim Andere

Jardim Ribeiro

Resende

Sagrado Coração

Sion

Três Bicas

Treviso

Vale dos Coqueiros

Essa é mais uma ação contra a dengue, a fim de diminuir os focos do mosquito nessas regiões da cidade.

Outras frentes de trabalho, com as equipes da Vigilância Ambiental, continuam com a limpeza em diversos locais de Varginha.

A Prefeitura orienta que todos intensifiquem a limpeza de seus imóveis, para evitar a proliferação do mosquito transmissor de doenças.

Fonte: Prefeitura de Varginha