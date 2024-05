Prefeitura de Varginha realiza manutenção asfáltica e limpeza urbana nesta sexta-feira

A Prefeitura orienta que todos intensifiquem a limpeza de seus imóveis, para evitar a proliferação do mosquito transmissor de doenças.

Foto: CSul

O mutirão de limpeza urbana desta sexta-feira (24), prossegue nos seguintes locais:

Jardim Andere

Bougainville

Centenário

Pinheiros

Flamboyant

Jardim Ribeiro

Praça das Rosas

Minas Gerais

Vila Floresta

Jardim Andere

Ribeirão Santa Maria

Alta Vila

Campos Eliseos

São Geraldo

Vila Bueno

Sagrado Coração

Av. Celina Ferreira Ottoni

Av. Otávio Marques de Paiva

Av. Airton Senna da Silva

Av. dos Tachos

Mina

Três Bicas

imediações do Melão

Essa é mais uma ação contra a dengue, a fim de diminuir os focos do mosquito nessas regiões da cidade. Outras frentes de trabalho, com as equipes da Vigilância Ambiental, continuam com a limpeza em outros locais de Varginha.

MANUTENÇÃO ASFÁLTICA EM VARGINHA

A manutenção asfáltica em Varginha continua nos bairros

Imaculada

Vila Santa Cruz

DRENAGEM

O serviço de drenagem prossegue no bairro

Vila Floresta

Vila Mendes

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SOSUB – orienta a todos que transitam por esses locais, que redobrem a atenção.

Fonte: Prefeitura de Varginha