Prefeitura de Varginha realiza limpeza urbana nesta terça-feira

Essa é mais uma ação contra a dengue, a fim de diminuir os focos do mosquito nessas regiões da cidade.

Foto: CSul

A Prefeitura de Varginha divulga os locais onde, nesta terça-feira, 09, ocorre a limpeza urbana para que a população redobre a atenção para evitar acidentes.

As equipes trabalham no Ribeirão Santa Maria, nas imediações do Estádio Melão;

nas Avenidas dos Tachos, Celina Ferreira Ottoni, Otávio Marques de Paiva e Airton Senna.

Outras equipes trabalham nos bairros:

Mont serrat

Jardim áurea

Corceti

Flamboyant

Imaculada

Jardim Andere

Jardim Ribeiro

Rio Verde

Resende

Sagrado Coração

Sion

Três Bicas

Treviso

Vila Verde

Fátima

Parque Mariela

Vale dos Coqueiros

Jardim Primavera

VTC

Essa é mais uma ação contra a dengue, a fim de diminuir os focos do mosquito nessas regiões da cidade.

Outras frentes de trabalho, com as equipes da Vigilância Ambiental, continuam com a limpeza em diversos locais de Varginha.

A Prefeitura orienta que todos intensifiquem a limpeza de seus imóveis, para evitar a proliferação do mosquito transmissor de doenças.

Fonte: Prefeitura de Varginha