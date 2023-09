Prefeitura de Varginha realiza limpeza urbana e manutenção asfáltica nesta quarta-feira

A orientação da Prefeitura de Varginha é para todos que passarem por esses locais redobrem a atenção.

Foto: CSul

Nesta quarta-feira, 20, prossegue a manutenção asfáltica no Cemitério Municipal e no bairro Parque São José; e também a construção de rua nova na Estrada do Pneu (na região do Sítio Engrenagem).

O serviço de drenagem prossegue executando serviços no bairro Vila Paiva.

As equipes da limpeza urbana capinam e limpam os seguintes locais, nessa quarta-feira, dia 20, de acordo com a Prefeitura de Varginha:

Sion Rezende Boa Vista Campos Elíseos Jardim Mariana Vila Pinto Jardim Zinoca Bom Pastor Parque Rinaldi Santa Maria Avenidas:

Otávio Marques de Paiva Tachos Celina Ferreira Ottoni Princesa do Sul Benjamin Constant; Rua Doutor José Bíscaro, área central, Centro Social Urbano (Bairro Santana), Rotatória e Ribeirão do Bairro Santa Maria e também as imediações do Terminal Rodoviário.

A Prefeitura lembra que uma cidade limpa depende de todos.

Fonte: Prefeitura de Varginha