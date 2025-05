Prefeitura de Varginha realiza Audiência Pública para apresentação da LDO

A Prefeitura de Varginha, através da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, SEPLA, realizou nessa quarta-feira, 14, audiência pública para apresentar a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026. O evento aconteceu no salão do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos, Inprev, e contou com a participação do Secretário de Planejamento Ronaldo Gomes, servidores do Setor de Assuntos Orçamentários, Finanças e Estatísticas e vereadores.

O objetivo é estabelecer diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária, ou seja, orientar e direcionar a elaboração do orçamento anual, estabelecendo as metas e prioridades do governo para o próximo exercício financeiro. Ela funciona como um elo entre o planejamento de longo prazo (PPA) e o orçamento anual (LOA), definindo as diretrizes para a alocação dos recursos públicos.

“É importante apresentar para a sociedade a estimativa de receitas e despesas que a Administração terá para trabalhar. Saber o quanto poderá ser investido em áreas importantes como saúde e educação é fundamental para se realizar uma administração responsável”, reforçou o servidor Glauco Caldonazo, responsável pela apresentação da LDO.

