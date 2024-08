Prefeitura de Varginha realiza 3º LIRAa de 2024 na próxima semana

Orientamos toda a população a redobrarem seus cuidados e atenção em todas as épocas do ano, pois o ciclo de evolução do mosquito ocorre em qualquer estação.

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Vigilância Ambiental, informa que será realizado nos dias 19, 20 e 21 do mês de Agosto, o 3º LIRAa – (Levantamento de Índice Rápido de Aedes Aegypti), do ano de 2024, esse levantamento consiste em visitar 20% dos quarteirões sorteados pelo programa do Ministério da Saúde, sendo que o mesmo será realizado em todo território nacional, em cidades com índice de infestação com mais de 2 mil imóveis.

Nos imóveis visitados pelos Agentes de Combate às Endemias e Agentes de Vigilância em Saúde, além do tratamento e eliminação dos focos, serão coletados exemplares de larvas e pupas encontradas, que segue junto de um formulário próprio contendo endereço, tipo de depósito e quantidade de larvas e pupas, sendo encaminhadas ao laboratório do Setor de Vigilância Ambiental, onde se fará a contagem e identificação das mesmas.

Após todo esse trabalho, todos os dados são lançados no sistema do Ministério da Saúde, onde o mesmo classifica o município como; Baixo Risco, Médio Risco ou Alto Risco.

No último levantamento realizado no mês de maio de 2024, o Município foi classificado como BAIXO RISCO, devido uma quantidade razoável de depósitos com focos de larvas e pupas positivas encontradas.

No total geral foram encontrados 15 focos de Aedes aegypti e um foco de Aedes albopictus. Sendo que o bairro com mais focos foi o JARDIM SION. Depósitos predominantes: Prato de planta e ralo.

Orientamos toda a população a redobrarem seus cuidados e atenção em todas as épocas do ano, pois o ciclo de evolução do mosquito ocorre em qualquer estação.

Toda população deverá refletir sobre os riscos da dengue e demais arboviroses, tirando no mínimo 10 (dez) minutos por semana para verificar áreas externas e internas dos imóveis, eliminando todos os depósitos de água parada e ser for viajar deixe os vasos sanitários tampados, faça o tratamento correto das piscinas, verifique se as caixas d ́ água estão bem tampadas e amarradas, ralos e caixas de gorduras devem ser vedados, nos pratinhos das plantas devem ser colocados

areia ou gel umidificante e evitar as plantas aquáticas.

Fonte: Prefeitura de Varginha