Prefeitura de Varginha lança o Projeto “Adote um Ponto de Ônibus”

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Comércio, lança o projeto ADOTE UM PONTO DE ÔNIBUS: iniciativas que transformam nossa cidade.

“Essa é uma oportunidade para empresas particulares se unirem ativamente na construção, manutenção e aprimoramento dos pontos de parada de ônibus da cidade”, explica a Secretaria de Turismo, Rosana Carvalho.

Você já imaginou como seria poder contribuir diretamente para a melhoria da mobilidade urbana e do conforto de quem utiliza o transporte público? No “Adote um Ponto de Ônibus”, as empresas interessadas têm a chance de se engajar, de forma voluntária e positiva, colaborando com o bem-estar das pessoas da nossa cidade.

Quer saber mais sobre como participar desse movimento transformador? Entre em contato com a Secretaria Municipal de Turismo e Comércio, onde poderão compartilhar todas as regras e detalhes para esta parceria brilhante.

Ligue para (35) 3690- 2087 ou (35) 99192-0983 ou compareça na sede da secretaria na Avenida Maria Paiva Pinto,105 -Vila Paiva, no Memorial do ET.

Fonte: Prefeitura de Varginha