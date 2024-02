Prefeitura de Varginha mobiliza equipe para prevenção e combate à dengue

Foram realizadas reuniões com Médicos, Enfermeiros e também com Agentes Comunitários de Saúde

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura Municipal de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza importantes reuniões com o objetivo de mobilizar toda a equipe da Saúde em decorrência da grande incidência de casos de Dengue no município de Varginha.

Foram realizadas reuniões com Médicos, Enfermeiros e também com Agentes Comunitários de Saúde com o objetivo de elaborar estratégias de Prevenção e Cuidados com a População de Varginha, para contenção da Doença.

O Secretário Municipal de Saúde, Dr. Adrian Nogueira Bueno, bem como o Prefeito Vérdi Lúcio Melo solicitam à população que verifiquem possíveis focos em suas residências e comuniquem qualquer situação de risco que tiverem ciência ao Setor de Vigilância Ambiental ou aos próprios Agentes Comunitários de Saúde.

Fonte: Prefeitura de Varginha