Prefeitura de Varginha libera complemento do piso dos profissionais da enfermagem do Hospital Regional do Sul de Minas após regularização

Prefeitura de Varginha esclarece sobre pagamento do complemento do piso dos profissionais da enfermagem do Hospital Regional do Sul de Minas

Foto: Hospital Regional do Sul de Minas

O governo federal repassou no mês de agosto a primeira parcela do complemento do piso enfermagem, sendo, para o HRSM o valor de R$ 190 mil. Porém, a primeira planilha de profissionais, cadastrada no InvestSUS, continha irregularidades, motivo pelo qual não foi repassado o recurso para os hospital.

O Ministério da Saúde abriu o sistema para o hospital regularizar sua situação durante o período de 1 a 15 de setembro.

Após essa regularização, o Ministério fez o repasse de 1.737.880,98 perfazendo um total de 1.927.945,40 para pagamento dos profissionais do Hospital Regional.

Mas o hospital ainda não estava apto legalmente para receber os recursos, em decorrência de questões orçamentárias e regularização de cadastro da conta junto à caixa econômica federal.

A referida regularização ocorreu entre os dias 4 e 5 de outubro, ficando finalmente apto a receber os recursos, permitindo a prefeitura realizar a operação que aconteceu nessa sexta-feira,dia 06/10, com o efetivo crédito na conta do hospital.

Fonte: Prefeitura de Varginha