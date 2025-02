Prefeitura de Varginha lança o projeto Tele Árvore

Projeto visa aproximar ainda mais os munícipes das árvores urbanas da nossa cidade.

Foto: Prefeitura de Varginha

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Varginha deu início no dia de hoje a mais um projeto de arborização urbana!

Trata-se do Projeto “Tele Árvore”, que visa aproximar ainda mais os munícipes das árvores urbanas da nossa cidade.

Já pensou em ter um ar condicionado natural na sua calçada? Além de trazer embelezamento, filtrar as impurezas do ar, trazer alegria para sua fachada, você poderá ter sombra por muitos anos na entrada da sua casa!

Basta fazer um pré-cadastrado junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMEA), que os técnicos da secretaria irão agendar uma vistoria para entender os anseios do morador e analisar a possibilidade de ter uma árvore na sua calçada!

Para saber mais informações entre em contato com a SEMEA através do WhatsApp (35)99192-0462 escrito no corpo da mensagem a palavra TELE-ÁRVORE, que entrarão em contato com você !

Fonte: Prefeitura de Varginha