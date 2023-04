Prefeitura de Varginha investe em reformas e melhorias nas unidades da saúde

As unidades de saúde, conforme relação a seguir, terão 100% de suas instalações com troca de iluminação para luminárias eficientes e econômicas de LED.

Foto: Prefeitura de Varginha

As UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBSs) de Varginha e prédios públicos da área de Saúde estão na mira da prefeitura, com inúmeros projetos já em fase de planejamento de execução que incluem não apenas a reforma predial, mas ainda melhorias na área de energia com proteção elétrica, eficientização da iluminação, refrigeração e geração de energia solar em todas as suas unidades.

As unidades de saúde, conforme relação a seguir, terão 100% de suas instalações com troca de iluminação para luminárias eficientes e econômicas de LED, de acordo com o projeto executivo e luminotécnico, instalação de usinas fotovoltaicas, projetos e equipamentos elétricos para instalação de aparelhos de ar condicionado e troca de telhados para instalação dos módulos solares.

UBS DR PAULO FROTA “GIRASSOL” – bairro Pinheiros

UBS PINHEIROS – Bairro Pinheiros

UBS DR CARLOS COSTA DE BRITO – Bairro Jardim Corcetti

UBS MONT SERRAT – Bairro Mont Serrat

UBS ENFERMEIRA JÚNIA DE MANSO FONSECA – Bairro Vila Mendes

UBS DR VIVALDO GARCIA – Bairro vila Barcelona

UBS FARMACÊUTICA BIOQ. REGINA GOMES – CAIC II – Bairro Jardim Colonial

UBS ENFERMEIRA SELMA MARIA TOBIAS – Bairro Novo Tempo

UBS ENFERMEIRA JANAÍNA SANTOS – “CASA AZUL” – Bairro Centenário

UBS DR JOSÉ JUSTINIANO DOS REIS – Bairro Damasco/Santa Mônica

UBS SANTANA – Bairro Santana

UBS DRA EDNA BARONI DE ALVARENGA – CAIC I – Bairro Imaculada

UBS DR JOSÉ CONDE – Bairro Jardim Canaã

UBS DR JOSÉ MARCOS XAVIER – Bairro Jardim Bom Pastor

UBS RURAL “HARMONIA” – Ribeirão Santana, Cachoeira, Martins e Pinhal

– UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – Bairro Padre Vítor

– POLICLÍNICA CENTRAL – CENTRO

– CENTRO DE FISIOTERAPIA – SEMEL – Bairro Parque Boa Vista

– CASA DA GESTANTE – NAMI – Bairro Vila Pinto

– CONSELHO MUNICIPAL DE DEFICIENTES – Bairro Parque Boa Vista

– VIGILÂNCIA AMBIENTAL – Bairro Jardim Bom Pastor

– Setor de Bem Estar Animal

No total, serão 3.547 ( três mil quinhentas e quarenta e sete ) luminárias de LED em todas as instalações, 833 módulos fotovoltaicos, com geração de 40 mil KWH, suficientes para atender todo o consumo de energia elétrica das Unidades de Saúde, substituição de telhados onde necessários e refrigeração em diversas unidades de saúde, com mais de 60 aparelhos de ar condicionado .

Fonte: Prefeitura de Varginha