Prefeitura de Varginha instala energia fotovoltáica nas unidades básicas de saúde

Foto: Prefeitura de Varginha

Após concluídas em maio obras de 23 Usinas Fotovoltaicas já em funcionamento pela SEDUC- Secretaria de Educação do município, a Prefeitura inicia uma nova fase do projeto, já em andamento, nas Unidades Básicas de Saúde, com a instalação de Usinas Fotovoltaicas.

Até o momento já foram concluídas mais oito unidades geradoras de energia solar em UBSs -Unidades Básicas de Saúde e demais prédios públicos:

* UBS- Unidade Básica de Saúde no Mont Serrat,

* UBS- Unidade Básica de Saúde no Jardim Corcetti,

* UBS- Unidade Básica de Saúde no Centenário,

* UBS- Unidade Básica de Saúde no Novo Tempo,

* Centro de Fisioterapia do Município,

* Sede Administrativa do PROPAC,

* Sede da Procuradoria do Município,

Segundo o Prefeito Vérdi Melo, além das 23 em funcionamento, mais 20 Usinas fotovoltaicas serão instaladas ao longo dos próximos meses, o que possibilitará a compensação de toda a energia consumida dos prédios da Prefeitura de Varginha através da irradiação do sol, fonte de geração de energia segura, renovável e redução dos gases do efeito estufa.

Para o Prefeito, a Prefeitura está investindo nessa tecnologia, com foco na redução da fatura mensal de energia em R$ 200 mil reais ao mês a partir de 2024, com ganhos expressivos ao longo dos próximos 25 anos, previstos de vida útil das geradoras de mais de R$ 50 milhões de reais, considerando-se o atual custo de energia.

Segundo o coordenador do projeto, Pedro Gazzola, as usinas recém instaladas essa semana e em funcionamento nas UBSs estão previstas para gerar 13.000 KWh/ mês, com potência de 145 KWp, o que corresponde a uma economia de 12 mil reais /mês.

Outras 13 usinas de maior potência, nas demais UBS da área de saúde, estádio Rubro Negro, Melão e demais prédios da Prefeitura, já estão com obras programadas para os próximos meses.

Fonte: Prefeitura de Varginha